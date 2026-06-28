あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「おはようございます」の略語は？「おはようございます」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「押忍」でした！押忍は、空手や柔道、剣道などの武道の場面で挨拶するときに使われます。諸説ありますが、