◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権第３日（２７日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、４３位で出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、８ボギーの７８と崩れ、通算６オーバーの６６位に後退した。強風が吹いたこの日、１４ホール中１１ホールでフェアウェーに運んだが、パーオン率は４４％にとどまり、グリーン上では３１パット