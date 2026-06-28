政治記者・解説者として鋭い言論を展開する今野忍氏による連載「これ、誰も言わないんですけどね」。第3回は、高市早苗事務所をめぐる中傷動画問題について──。【写真】元朝日新聞記者・今野忍氏高市首相「中傷動画問題」の"本丸"高市早苗・首相の事務所をめぐる中傷動画問題で永田町がざわついている。高市陣営が対立候補をけなすショート動画を作成し、拡散されたとされ、国会でも議論が続く。だが、野党も大手メディア