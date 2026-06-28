あなたは読めますか？突然ですが、「猜疑」という漢字読めますか？ミステリー小説や心理描写、人間関係のトラブルを語る際によく登場する言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「さいぎ」でした！猜疑は、他人の言動を素直に受け取らず、何か企んでいるのではないかと疑ったり、ねたんだりすることを意味します。「猜」も「疑」も「うたがう・ねたむ」という意味を