あなたは読めますか？突然ですが、「著しい」という漢字読めますか？ビジネスの報告書やニュースの統計などで、変化の大きさを表す際によく使われる言葉ですが、いざ提示されると「あらわしい」などと読み間違えてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いちじるしい」でした！「著しい」とは、はっきりと目立つ様子、明白である様子を意味します。誰の目にも明らかなほど変化があったり、状態が際立っていたり