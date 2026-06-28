南米ベネズエラで発生した大地震は生存率が大幅に下がるとされる「発生後72時間」が経過しました。死者はこれまでに1430人にのぼっています。ベネズエラで24日、2度発生したマグニチュード7を超える地震について、ベネズエラの国会議長は27日、これまでに1430人が死亡したと明らかにしました。生存率が大幅に下がるとされる「発生から72時間」が経過しましたが、がれきの下には多くの人が取り残されているとみられ、救助活動が続い