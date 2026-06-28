アメリカのトランプ大統領は、不法移民の取り締まりなどを行うICE＝移民・税関捜査局の局長に元警察幹部を指名したと発表しました。トランプ大統領は27日、不法移民の取り締まりなどを行うICEの局長に南部オクラホマ州の元警察幹部、ランス・シュロイヤー氏を指名したとSNSで発表しました。シュロイヤー氏は、オクラホマ州選出の上院議員だったマリン国土安全保障長官の上級顧問を務めていて、指名の背景にはマリン氏の強い推薦が