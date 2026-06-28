6月28日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測しました。 この地震で新潟県では村上市で震度2を、新発田市や阿賀野市などで震度1を観測しました。 JRによりますと、新潟県内でこの地震による列車の運行への影響はなく、上越新幹線や北陸新幹線は平常通り運転しています。 市町村の震度は以下の通り ▼震度2新潟県村上市 ▼震度1新潟県新発田市 ・新潟県阿賀野市・新潟県南