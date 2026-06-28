「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２８日、歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんが６日２０日に老衰のため亡くなったことを速報した。この日に公式サイトで報告された。９１歳だった。スタジオでデーブ・スペクター氏は「丸山さんと呼ばれていたころから知っているんですけど」と明かし「家に一度行ったことありまして、博物館みたいな家