夕刊フジが休刊となり、週刊誌も“隔週刊”化が進んでいる。コンビニの雑誌売り場は鳴りを潜め。スポーツ紙の風俗情報欄も、廃止か縮小。いまや、紙媒体で風俗情報に接する機会は、めったになくなった。【写真を見る】50年の取材が1冊に…風俗を通して見えるもう一つの日本史だがそんなご時世をものともせず、“現役最年長風俗ライター”が著した『ニッポン風俗100年史』（人間社刊）なる本が刊行された。著者・伊藤裕作さんは