警察車両の赤色灯28日午前4時55分ごろ、秋田県潟上市の木造2階建て住宅で火が上がっていると近隣住民から119番があった。県警五城目署によると、住民夫妻とみられるいずれも60〜80代の男女が死亡した。署は身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べる。署によると、住宅は全焼。焼け跡から女性の遺体が見つかった。男性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。現場はJR天王駅から南西約220メートルの住宅地。