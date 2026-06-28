「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が28日、自身のXを更新。6月20日に91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。保科は美輪さんの訃報を伝える報道を引用し、「ショックですこのかたの本も読んでいましたが、品があって理知的で感性が強く美しいかたでした」と追悼した。美輪さんの所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年