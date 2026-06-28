電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。今回は、ジンギスカン屋さんで働いてみた。サイト上の評価も高く期待大。いったいどんな職場だったのか？（ライターみやーんZZ）今回の職場は「グッド率100％」期待が高まる！氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを