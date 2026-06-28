「我が輩は亀山真依である」 【写真を見る】「個性はひねり出そうとした時点で逃げていく」熊本のホテルに誕生した"夏目パージアム"で、AIの夏目漱石にアナウンサーが人生相談（？） そう堂々と自己紹介をして中継をスタートさせたRKK熊本放送の亀山真依アナウンサー、見るからに楽しそうです。 今年は、文豪・夏目漱石が熊本に来て130年の節目の年。それを記念して、漱石が住んでいたとされる場所（ホ