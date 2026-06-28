元ＳＫＥ４８の石田安奈（３０）が２８日、第３子次男の出産をインスタグラムで報告した。「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と報告。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」とつづった。石田は２０１７年にＳＫＥを卒業。２１年に当時２２