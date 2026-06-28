死刑の可能性が高くなった10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年７月７日号『検証！これでも夫・本村洋さんは納得できない死刑へ！山口母子惨殺事件「迷走裁判」７年間』を取り上げる。’06年６月20日、光市母子殺害事件で最高裁は被告の元少年（事件当時18）を無期懲役とした一、二審判決を破棄し、