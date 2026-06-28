なんのなの丸さん（旧名nano）は、自身の実体験をもとにしたエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』をSNS上で連載中だ。（なんのさんのX：@nanoppai_jp）【エッセイ漫画を読む】『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』バストの自撮り写真を有料で販売し、収入を得ることについて、"簡単に稼げる"というイメージを持っている人もいるかもしれないが、実際はその裏に地道な努力があったようだ。当時の金