二宮和也（43）の一言がファンの間で、物議を醸している。6月21日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」で、「#538【復活！！】卍が喋ってる日」と題した動画がアップされ、二宮、timeleszの菊池風磨（31）、Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）が出演。動画では、2026年4月から喉の不調のため活動を休止していた菊池が復活したことを記念し、喉にまつわる神社を訪問したのだが、境内で厄年の年表を見つけたのを機に厄年の話に。