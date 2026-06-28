27日夜、中野市の国道で右折しようとした軽トラックと対向車線を直進してきた乗用車が衝突する事故があり、軽トラックを運転していた69歳の男性が死亡しました。事故があったのは中野市新井の国道292号の新井交差点です。27日午後6時50分ごろ、交差点を右折しようとした軽トラックと、対向車線を山ノ内町方面から直進してきた普通乗用車がぶつかりました。この事故で、軽トラックを運転していた中野市の松島周一さん69歳が、頭など