◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権第３日（２７日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２４位で出た２０２５年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の山下美夢有（花王）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算４アンダーで日本勢最高の１２位に浮上した。トップとは７打差。ホールアウト後のＵ―ＮＥＸＴのインタビューで「今日は風が強