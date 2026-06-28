歌手の工藤静香（56）が公開した、品数豊富な手料理を並べた食卓が反響を呼んでいる。【映像】広々とした工藤静香の自宅庭広々とした自宅の庭で育てている、果物を収穫する様子や、次女でモデルのKōki,（23）の誕生日に作った「花」をテーマにした手料理など、その暮らしぶりをInstagramで発信している工藤。工藤静香、手料理のこだわりと食卓を披露2026年6月26日は「きょうのお豆腐パンがモチモチでおいしかったです。