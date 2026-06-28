南米ベネズエラの大地震の死者は1400人を超えました。24日の地震の発生から72時間以上が経過し、各国のレスキュー隊や地元の住民らが救助活動を急いでいます。【映像】倒壊した建物から救助→喜び爆発させる男性（実際の様子）スペインの救助隊が、首都カラカス近郊で倒壊した建物の隙間から出た足を引っ張ります。意識がしっかりとした男性です。埃だらけの満面の笑顔で救助隊と喜びを爆発させました。被害が最も大きいとさ