中国当局は、北京の高層ビルに小型の飛行機が衝突し、パイロット1人が死亡、13人がけがをしたと発表しました。【映像】何らかの“破片”が散乱する現場の様子（動画あり）26日午後6時ごろ、北京で最も高いビル「中国尊」の周辺に多くの警察車両や消防車両が集まりました。ビルがある北京市朝陽区によりますと、単発エンジンの2人乗りスポーツ機が高層ビルに衝突し、パイロット1人が死亡、現場で13人がけがをしたということで