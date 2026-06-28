千葉市の道路で4人が死傷した事故で、この車を運転していた18歳の男が逮捕されました。【映像】トラックや車が行き交う現場の様子市原市に住む18歳の高校生の男は26日午後7時半ごろ、千葉市中央区で車を運転していたところ、中央分離帯に乗り上げて街路灯に衝突する事故を起こし、同乗していた18歳の男性と17歳の少年を死亡させ、16歳の少女にけがをさせた疑いがもたれています。少女は、内臓の損傷や腰椎の脱臼とみられる重