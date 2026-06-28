アメリカ・テキサス州の湖で、止まっていた水上バイクが突然爆発する瞬間がカメラに捉えられた。乗っていた人は吹き飛ばされ、湖に投げ出された。水上バイクは爆発直後に大炎上した。エンジンかけようとして爆発かアメリカ南部・テキサス州の湖にある桟橋近くに止まる水上バイク。突然、水上バイクは爆発。乗っていた人は吹き飛ばされ、湖に投げ出された。吹き飛ばされたのは17歳の女性。高さ3mほど飛ばされたということだが、幸い