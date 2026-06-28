コンゴは後半に3点を奪い、逆転勝ちした。0―1の後半23分にウィサがPKを決めて同点とした。勢いづいた10分後は味方シュートに反応したマイエレがGKの前で巧みにコースを変えて勝ち越し。追加タイムにもウィサが再び加点した。前半10分にショムロドフが先制ゴールを決めたウズベキスタンは後半に動きが落ち、守備で精彩を欠いた。（共同）