俳優・アーティストののんさんが自身のインスタグラムを更新。「#オフショット」のハッシュタグを添えた投稿を公開しました。 【写真を見る】【 のん 】青のワンピース姿を披露南国風ロケーションでのオフショットに「美しさが溢れてる」など絶賛の声投稿には計6枚の写真が添えられており、いずれも鮮やかな青いノースリーブのワンピース姿で撮影されたものです。 撮影場所はヤシの木や青空が広がる南国風の屋外で、