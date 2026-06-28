モデルでタレントのダレノガレ明美（35）が28日、Xを更新。梅雨時期の匂いの悩みを吐露し、ファンらに予防策を募った。ダレノガレは28日午前0時32分に「梅雨って家臭くならない？」とポスト。「窓明けたらめちゃくちゃ臭くなったんだけど」と、家が臭くなったことを明かし「みんなどう予防してる？」と予防策を募った。具体的な臭さの種類などには言及していないが、SNSでは「室内のエアコンを全機稼働させて、除湿モードで極力部