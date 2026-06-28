HKT48の市村愛里（25）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「少し前に初めてのサ活しました…！」と報告し、白のサウナウエアにグレーのサウナハット姿を公開した。「色んなところ行ってみたいし、まずは整い方を習得したい」とつづり、スラリと伸びた脚線美も披露した。ファンやフォロワーからも「おー！ついにあいちーも整いますか？！」「お美しい」「オシャレ」「サウナハット似合ってて可