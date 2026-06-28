地震で崩れ、道路に散乱した建物の外壁＝27日午前、山梨県富士吉田市山梨県富士河口湖町で26日夜に最大震度6弱を観測した地震により、28日午前9時時点で東京、神奈川、山梨、静岡の4都県で計20人が負傷した。総務省消防庁が28日発表した。いずれも軽傷としている。27日午前6時時点の負傷者は神奈川、山梨、静岡の3県で計10人としていた。新たに東京都で6人が負傷し、神奈川、静岡両県で2人ずつ増えた。