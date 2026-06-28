歌手で俳優の新里宏太（30）が28日までに自身のXを更新。死亡説を否定した。新里は、自身が交通事故により死亡したとつづられているポストを引用し「【生存報告】どうやらSNSやWikipediaの中で旅立ったことになっているようですが…新里宏太元気に生きてます！」と訴えた。さらに「ご心配のご連絡をくださった皆さん、本当にありがとうございました！そして生きてるので歌います7月31日にライブがあります元気な姿をぜひ見に来