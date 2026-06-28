読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。ゼミでいつも有名人との交友関係を自慢してくる友人に、周囲はうんざりしていました。エスカレートするマウント発言に我慢の限界を迎えた私は、ついに本音をぶつけることになるのですーー。繰り返される有名人との交友アピールある日、いつものようにゼミの教室に入ると、友人が周囲を集めて得意げに話していました。「この前、有名な俳優と飲んできたんだけどさ〜」また始まった