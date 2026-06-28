■FIFAワールドカップ2026グループKコロンビア 0−0 ポルトガル（日本時間28日、マイアミスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子ポルトガル代表（FIFAランク5位）は、コロンビア代表（同13位）と0−0の引き分けに終わり、グループステージ（GS）2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。前半をスコアレスで折り返したポルトガルは。クリスティアーノ・ロ