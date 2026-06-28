５月２１日の東京ドームで卒業コンサートで乃木坂４６を卒業した梅澤美波が２８日、「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。スタジオには同じ元乃木坂４６で女優でタレントの松村沙友理が出演。田中から「乃木坂４６卒業…初の出演がこのサンデー・ジャポン」と紹介された梅澤は「そうなんです。よろしくお願いします」とあいさつした。田中は、梅