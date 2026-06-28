〈「教頭が生徒と一緒に麻薬」「大麻を持って廊下を歩いて…」10歳で渡米→27歳上アメリカ人と結婚した日本人女性（32）が明かす、現地での“衝撃的な学校生活”〉から続く10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。【貴重画像】「アメリカ人の継父に家から追い出され…」アメリカで“衝撃的な学校生活”を送った女子高生時代、2