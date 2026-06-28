秋田県警によると、28日午前4時55分ごろ、同県潟上市の住宅で火が上がっていると近隣住民から119番があった。焼け跡から住民とみられる1人の遺体が見つかったほか、高齢男性1人が病院に搬送され、死亡が確認された。