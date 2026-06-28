7月4日13時30分より9時間半放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の組み合わせが解禁された。総勢42名が12組に分かれ、名曲を歌い継ぐ。【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー総勢60組を超える豪華アーティストが、夏のはじまりを盛り上げる『THE MUSIC DAY 2026』。今年は【音楽の物語】をテーマに、総合司会の櫻井翔のもと、9時間半放送される