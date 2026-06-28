〈《27歳年の差婚》「気持ち悪い」「どうせカネ目当てだろ」59歳の年上アメリカ人と国際結婚した日本人女性（32）が明かす、結婚に対する周囲のリアルな反応〉から続く10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。現在は日本円で年間1500万から2000万円ほどの売り上げがあるという。【貴重画像】「食べた瞬間に吐き出す人も…」ア