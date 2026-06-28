〈「アメリカのご飯はうま味が欠落」「納豆を吐き出す人も…」米国で納豆販売→2000万円売り上げる日本人女性（32）が明かす、異国で“納豆ビジネス”を始めたワケ〉から続く10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。【貴重画像】「食べた瞬間に吐き出す人も…」アメリカで2000万円売り上げる”美しすぎる納豆”、27歳上アメリ