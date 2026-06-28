10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。【貴重画像】「大麻を持って廊下を歩いて…」アメリカで“衝撃的な学校生活”を送った女子高生時代、27歳上アメリカ人夫のとのラブラブツーショットも…この記事を写真を一気に見る27歳年上のアメリカ人の夫とボストンで暮らしている彼女に、日本での幼少期、10歳で渡米した理由、ア