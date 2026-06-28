14歳で長年の夢だった「アイドル」になれた元STU48の榊美優ことMiyu氏（24）。しかし彼女を待っていたのは、過酷な「握手会」の現実だった。【変わりすぎ⋯】「36キロ・ガリガリ体型」になった彼女の写真を見る【整形で600万円をかけた姿も】周囲と比べ自己肯定感を失った彼女は「私の顔が悪いから人気がないんだ」と思い詰め、36キロまで激痩せしてしまう。しかしそれでも人気は出ず、今度は過食の泥沼に……。インタビ