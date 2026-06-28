3バックのセンターポジションで、最終ラインを統率し、日本の守備を統括するのが谷口彰悟だ。最終予選からセンターのポジションを任されるようになり、逆転勝ちしたブラジル戦、1−0で完封勝利を収めたイングランド戦もセンターを任された。今回の代表では長友佑都に次ぐ年長（34歳）で、チームのまとめ役も担う。【衝撃画像】「ユニフォーム姿が美しすぎる」と大反響…W杯を観戦する谷口彰悟34歳の妻・泉里香さんを写真で見る