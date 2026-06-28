台風７号は温帯低気圧に変わりましたが、近畿地方では記録的な大雨になったところもありました。 ダブル台風と梅雨前線の影響で、近畿地方では断続的に雨が降り、２７日までの２４時間雨量（最大値）は生駒山で１６４ミリ、京田辺で１２９．５ミリ、茨木で１２７．５ミリなど６月の観測史上最大を更新しました。 雨の影響で事故も相次ぎました。警察によりますと２６日、兵庫県淡路市で新聞配達員の男性（７２）が川の中で倒れて