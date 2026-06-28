歌手で俳優の美輪明宏さんが、老衰のため死去したことが分かりました。９１歳でした。所属事務所が公式サイトで公表しました。 【写真を見る】【 訃報 】美輪明宏さん死去９１歳老衰のため「この世のすべての問題を解く鍵は愛です」生前につづった直筆メッセージも公開【公式サイトより引用】突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で