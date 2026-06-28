俳優の鈴木福（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのうれしい出来事を明かした。「韓国でのいろいろ」と記し、複数の写真をアップした。その中で、「実は韓国で『俳優の鈴木福さんですか？』と店員さんに声をかけてもらって、お店にサインを書きました！」とつづり、食事をしながらサインする動画を公開した。「惡の華を観てくださっていたみたいで、気づいてくれたんです！」と26日に最終回を迎えた、あのと