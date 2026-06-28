群馬県の前橋市役所に勤める41歳の男が知り合いの女性に「一緒に帰ろう」「会いたい」などとSNSで繰り返しメッセージを送り、ストーカー行為をしたとして逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所財務部市民税課の副主幹・宮下修治容疑者（41）です。宮下容疑者は、今年3月から今月にかけて知り合いの女性（30代）に「今日も会いたいです」「一緒に帰ろうよ」「暇してたらランチしよう」などとSNS