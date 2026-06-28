森優選手2025年9月撮影 27日、岡山県選手権水泳競技大会(1日目)が倉敷市の児島マリンプールで行われ、岡山市の京山中学校3年の森優選手が女子200ｍ自由形と女子100ｍバタフライに出場しました。 森選手はいずれの種目も予選1位で決勝へ進出。 決勝では、女子200ｍ自由形で2分3秒48、女子100ｍバタフライで1分0秒17をマークし、いずれも中国中学新記録を更新しての二冠達成となりました。