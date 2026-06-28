北海道厚岸町で、2026年6月27日、クマの目撃が相次ぎました。6月27日午後4時ごろ、厚岸町太田南付近で、道道14号を北西方向へ走行中の男性ドライバーが、道路を左から右に横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長およそ1.5メートルで、林へと消えたということです。現場は厚岸町光栄の住宅街から500メートルほど離れた場所でした。その2時間後の午後6時すぎ、厚岸町光栄付近を流れる尾幌川