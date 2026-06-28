2026年6月28日未明、北海道苫小牧市の住宅街でクマが目撃されました。苫小牧市の一部地域には「ヒグマ注意報」が発表されていて、警察が注意を呼び掛けています。クマが目撃されたのは、苫小牧市新開町1丁目付近の市道です。6月28日午前2時ごろ、市道を南に向かって走行中のドライバーが、左から右に横断する子グマ1頭を目撃しました。警察によりますと、子グマの体長はおよそ70センチで、クマは道路を横断後、姿を消したと