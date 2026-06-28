決勝トーナメントに進出したサッカーの日本代表は２７日（日本時間２８日）、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２９日（同３０日）のブラジル戦へ向けて練習した。練習後には森保一監督のほっこりシーンが見られた。この日、ヒューストンへの出発を見るために約１００人のファンが待っていた。練習後、森保監督はファンと自撮りで記念撮影し、さらにサポーターが連れていた犬と戯れるシーンもあった。出発時にはファンからニ